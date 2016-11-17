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ı 15 yılda 544 kat arttı

Ananas ithalatı 15 yılda 544 kat arttı
İthal a ödenen tutar, 2001 yılında 10 bin 839 dolarken, 15 yılda 544 kat artarak geçen yıl sonu itibarıyla 6 milyon dolara yaklaştı. İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; toplam tutarı, 2001-2015 döneminde 45 milyon dolara yaklaşırken, bunun 31.5 milyon doları Orta Amerika ülkelerinden Kostarika'ya, 6.7 milyon doları ise Panama'ya ödendi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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