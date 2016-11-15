Zenginlerin ÖTV telaşı

Bakanlar Kurulu'na Özel Tüketim Vergisi'ni(ÖTV) artırma yetkisi veren tasarı, lüks otomobilsatışlarını uçurdu. Zenginler 'ÖTV artışıolacak' telaşıyla lüks otomobil markalarınınshowroomlarına akın etti. Özellikle hafta sonundashowroomlarda büyük kalabalıklar oluştu. Yoğuntalebe hazırlıksız yakalanan yetkili satıcılar, müşterilerleilgilenmekte zorlandı. Lüks markalarınshowroom trafiğinin artışında 'ÖTV telaşının'yanı sıra kurlardaki dalgalanma da etkilioldu. 2009'da 27 bin adet olan lüks otomobil satışları,2015'te 96 bin adede çıktı. Lüks otomobillerinher yıl rekor kırmasının nedeni ise vergi avantajınasahip 1.6 lt'lik motorlu araçlar. ÖTV'nin 1.6litrenin üzerinde yüzde 90 olması, 1.6 litre hacimlimodelleri cazip hale getirdi.
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