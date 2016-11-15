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Zenginlerin telaşı

‘Lüks otoda artacak’ telaşına düşen zenginler, hafta sonu showroomlara akın etti. Firmalar, talebe yetişmekte zorlandı

Zenginlerin ÖTV telaşı
Bakanlar Kurulu'na Özel Tüketim Vergisi'ni () artırma yetkisi veren tasarı, lüks otomobil satışlarını uçurdu. Zenginler 'ÖTV artışı olacak' telaşıyla lüks markalarının showroomlarına akın etti. Özellikle hafta sonunda showroomlarda büyük kalabalıklar oluştu. Yoğun talebe hazırlıksız yakalanan yetkili satıcılar, müşterilerle ilgilenmekte zorlandı. Lüks markaların showroom trafiğinin artışında 'ÖTV telaşının' yanı sıra kurlardaki dalgalanma da etkili oldu. 2009'da 27 bin adet olan lüks otomobil satışları, 2015'te 96 bin adede çıktı. Lüks otomobillerin her yıl rekor kırmasının nedeni ise vergi avantajına sahip 1.6 lt'lik motorlu araçlar. ÖTV'nin 1.6 litrenin üzerinde yüzde 90 olması, 1.6 litre hacimli modelleri cazip hale getirdi.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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