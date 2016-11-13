Türk Telekom’un iştirakine büyük ödül

Türk Telekom'un çağrı merkezi şirketi AssisTT, "Contact Center World"de, "Büyük Ölçekli Dış Kaynak Çağrı Merkezi" kategorisinde dünya birincisi oldu. Las Vegas'ta yapılan ve 50'den fazla ülkeden yaklaşık bin 600 projenin yarıştığı organizasyonda AssisTT'in bilgi teknolojileri altyapısı, esnek müşteri hizmetleri ve yenilikçi İK uygulamaları ödülü almasında etkin rol oynadı. AssisTT, EMEA bölge finallerinde, "En İyi Teknoloji İnovasyonu" kategorisinde ikinci olmuştu.