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’den engelsiz

TOKİ’den engelsiz meslek lisesi
Konut yapımının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de yürüten 'nin, Serebral Palsili çocuklar için inşa ettiği Türkiye'nin ilk engelsiz , gelecek eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayacak. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu özel okul Serebral Palsili çocuklarımızın eğitimine ve gelişmesine katkı sunacak. Okulumuzda yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlandı, bir dahaki eğitim-öğretim yılında okulumuz tamamlanarak faaliyete başlamış olacak" dedi.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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