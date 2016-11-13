TOKİ’den engelsiz meslek lisesi

Konut yapımının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de yürüten TOKİ'nin, SerebralPalsili çocuklar için inşa ettiği Türkiye'nin ilk engelsiz meslek lisesi, gelecek eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayacak. TOKİ Başkanı MehmetErgün Turan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu özel okul Serebral Palsili çocuklarımızın eğitimine ve gelişmesine katkı sunacak. Okulumuzda yüzde 85 fizikigerçekleşme sağlandı, bir dahaki eğitim-öğretim yılında okulumuz tamamlanarak faaliyete başlamış olacak" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.