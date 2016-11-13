Süper zenginlerin parası İsviçre’de

İsviçre'nin günlük gazetesi Blick'in haberine göre; 2010 yılında İsviçre Bankalarında 10 milyon İsviçreFrangı veya daha fazla mevduat hesabı olan zenginlerin sayısı 10 bin 500 iken busayı 2013 yılında13 bin 246'ya yükseldiğini yazdı. İzlenen yüzde 26 artışla toplam servetin değeri, ülke hazinesin 3'de 1'ini teşkil ediyor. Öte yandan milyonerlerin sayısın artması gelir vergisine de olumlu yansıdı. İsviçre zenginlerin yatırımlarını ülkeye çekmeye devam ediyor. Mevduat hesaplarında gizlilik ilkelerine sadık olan İsviçre Bankaları, ülke dışında olan şubelerinde yatırımcıların en gözde tercihleri oldu.
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