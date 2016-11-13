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’dan İpek Ailesi’ne 5.6 milyon lira ceza

SPK’dan İpek Ailesi’ne 5.6 milyon lira ceza
Sermaye Piyasası Kurulu (), Fetullahçı Terör Örgütü'nün () en önemli finans kaynaklarından olan ve şirketlerine bu nedenle el konulan firari Akın İpek ile ailesini toplam 5 milyon 659 bin TL para cezası verdi. , Cafer Tekin İpek, Melek İpek, İsmet Kasapoğlu, Yusuf Köyce, Koza-İpek Holding ve Koza Madencilik'e 539'şar bin TL idari para cezası verildi
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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