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Ovit’te ilk ışık

136 yıllık hayal gerçeğe dönüştü. ’nde ışık göründü. Başbakan Yıldırım, tünelin 2017 sonunda hizmete gireceğini müjdeledi.

136 yıllık hayal gerçek oldu
Rize ile Erzurum'u birbirine bağlayacak olan ve dünyanın en uzun ikinci tüneli özelliğini taşıyan Ovit Tüneli'nin 'Işık Göründü' töreni, dün Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Tüneli kepçe ile bizzat delerek ışığı gören Başbakan Yıldırım, Ovit Tüneli'nin 2017 sonunda hizmete gireceğini belirterek, "Ona göre hesabınızı, çalışmanızı yapın. Bir an önce artık bu hasret bitsin. Dağlar geçit versin, milletimiz birbiriyle buluşsun, kardeşliğimiz daim olsun" dedi. Ovit Dağı'nın eteğinde düzenlenen törende konuşan Yıldırım, 136 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü ana şahitlik ettiklerini belirterek, "Bu tünelin sonundaki ışık artık herkese, hepimize görünüyor, geleceğimizi aydınlatıyor" diye konuştu. Yıldırım, temeli 2012'de Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan tünelin 1 milyar 140 milyon liraya mal olduğunu söyledi.


Dev proje için Ovit Dağı'nın altına Türkiye'nin en uzun tüneli yapılıyor.

1 YIL ÖNE ALDIRDI
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşmasında "Tünelimiz 2018'de bitecek" dediğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, "2018'de bitecek olur mu, 2018'i bekler misiniz? Bakın, buradan müteahhitlere, yüklenicilere ve Bakanımıza açıkça söylüyorum. Bu tünel, 2017'nin sonunda hizmete girecek. Ona göre hesabınızı, çalışmanızı yapın. Bir an önce artık bu hasret bitsin. Dağlar geçit versin, milletimiz birbiriyle buluşsun, kardeşliğimiz daim olsun" değerlendirmesinde bulundu. Yıldırım, projenin toplam uzunluğunun 17.5 kilometreyi bulduğunu, 14 kilometresi gidiş, 14 kilometresi geliş olmak üzere iki tünelin olduğunu, projede sadece iki tünelin olmadığını, kar ve çığ tünellerinin de bulunduğunu aktardı. Yıldırım, İyidere'ye doğru 9 tünel daha yapacaklarını, 34 kilometre yolun tamamını iki gidiş, iki geliş şeklinde inşa edeceklerini, Rize'den çıkan kişinin Erzurum'a hiç sollama yapmadan varacağını, İspir'in fasulyesinin Rize'ye daha erken geleceğini ifade etti.

12 AY KESİNTİSİZ ULAŞIM
● 14.3 kilometreyle Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli.
● 13 Mayıs 2012'de temeli atıldı.
● 1 milyar 140 milyon liraya mal oldu.
● Rize-Erzurum arasında ulaşımı 4.4 kilometre kısaltacak.
● 12 ay boyunca kesintisiz ulaşım sağlayacak.
● Tamamlanmasıyla tarihi 'İpek Yolu'nun yeniden canlanması bekleniyor.
Etiketler:
  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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