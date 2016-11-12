Ovit’te ilk ışık

Rize ile Erzurum'u birbirine bağlayacak olan ve dünyanın en uzun ikinci tüneli özelliğini taşıyan OvitTüneli'nin 'Işık Göründü' töreni, dün Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Tüneli kepçe ile bizzat delerek ışığı gören Başbakan Yıldırım,Ovit Tüneli'nin 2017 sonundahizmete gireceğini belirterek, "Ona göre hesabınızı, çalışmanızı yapın. Bir an önce artık bu hasret bitsin. Dağlar geçit versin, milletimiz birbiriyle buluşsun, kardeşliğimiz daim olsun" dedi. Ovit Dağı'nın eteğinde düzenlenen törende konuşan Yıldırım, 136 yıllık hayalingerçeğe dönüştüğü ana şahitlik ettiklerini belirterek, "Bu tünelin sonundaki ışık artık herkese, hepimize görünüyor, geleceğimizi aydınlatıyor" diye konuştu. Yıldırım, temeli 2012'de Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan tünelin 1 milyar 140 milyon liraya mal olduğunu söyledi.
Dev proje için Ovit Dağı'nınaltına Türkiye'nin en uzuntüneli yapılıyor.
1 YIL ÖNE ALDIRDI Ulaştırma Bakanı AhmetArslan'ın konuşmasında"Tünelimiz 2018'de bitecek"dediğini hatırlatan BaşbakanYıldırım, "2018'de bitecekolur mu, 2018'i bekler misiniz?Bakın, buradan müteahhitlere,yüklenicilere ve Bakanımızaaçıkça söylüyorum. Bu tünel,2017'nin sonunda hizmetegirecek. Ona göre hesabınızı,çalışmanızı yapın. Bir an önceartık bu hasret bitsin. Dağlargeçit versin, milletimiz birbiriylebuluşsun, kardeşliğimiz daimolsun" değerlendirmesindebulundu. Yıldırım,projenin toplamuzunluğunun17.5 kilometreyibulduğunu, 14kilometresi gidiş,14 kilometresigeliş olmak üzereiki tünelin olduğunu,projede sadece iki tünelinolmadığını, kar ve çığtünellerinin de bulunduğunuaktardı. Yıldırım, İyidere'yedoğru 9 tünel dahayapacaklarını, 34 kilometreyolun tamamını iki gidiş,iki geliş şeklinde inşaedeceklerini, Rize'dençıkan kişinin Erzurum'ahiç sollama yapmadanvaracağını, İspir'infasulyesinin Rize'ye dahaerken geleceğini ifade etti.
12 AY KESİNTİSİZ ULAŞIM
● 14.3 kilometreyle Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli.
● 13 Mayıs 2012'de temeli atıldı.
● 1 milyar 140 milyon liraya mal oldu.
● Rize-Erzurum arasında ulaşımı 4.4 kilometre kısaltacak.
● 12 ay boyunca kesintisiz ulaşım sağlayacak.
● Tamamlanmasıyla tarihi 'İpek Yolu'nun yeniden canlanması bekleniyor.
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