Esnafa faizsiz kredi müjdesi

5'inci Esnaf ve Sanatkarlar Şurası'ndaesnaf ve sanatkara sıfır faizli kredi müjdesiçıktı. Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, Başbakan Yardımcısı NurettinCanikli, AK Parti Genel Başkan YardımcısıHayati Yazıcı ile 5 binin üzerinde esnafve sanatkarın katılımıyla gerçekleştirilenşurada 13 karar alındı. Şurada ayrıca,esnaf ve sanatkarlarla ilgili hayata geçirilendüzenlemeler gündeme geldi. Esnaf vesanatkarlara 30 bin liraya kadar faizsizkredi imkanı getirildi. Genç girişimci esnaf vesanatkarlara 100 bin liraya kadar faizsiz krediimkanı sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,perakende ticaretin yeniden düzenlenmesiyleilgili kanunun devrim niteliğinde olduğunubelirterek, ÖTV muafiyeti ve SGK borçlarıylailgili düzenlemelerin esnaf ve sanatkarın nefesalmasını sağladığını vurguladı. Erdoğan,"Değerlerimizi nesilden nesle aktarmadaen büyük görev esnaf ve sanatkarlarımızadüşüyor. Esnafımız sadece dükkanının değilülkesinin de sahibidir" dedi.
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