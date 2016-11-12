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a müjdesi

Esnafa faizsiz kredi müjdesi
5'inci Esnaf ve Sanatkarlar Şurası'nda ve sanatkara sıfır faizli kredi müjdesi çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile 5 binin üzerinde esnaf ve sanatkarın katılımıyla gerçekleştirilen şurada 13 karar alındı. Şurada ayrıca, esnaf ve sanatkarlarla ilgili hayata geçirilen düzenlemeler gündeme geldi. Esnaf ve sanatkarlara 30 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı getirildi. Genç girişimci esnaf ve sanatkarlara 100 bin liraya kadar imkanı sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, perakende ticaretin yeniden düzenlenmesiyle ilgili kanunun devrim niteliğinde olduğunu belirterek, ÖTV muafiyeti ve SGK borçlarıyla ilgili düzenlemelerin esnaf ve sanatkarın nefes almasını sağladığını vurguladı. Erdoğan, "Değerlerimizi nesilden nesle aktarmada en büyük görev esnaf ve sanatkarlarımıza düşüyor. Esnafımız sadece dükkanının değil ülkesinin de sahibidir" dedi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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