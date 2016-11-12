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Ceza ve % 3.83 artacak

Ceza ve harçlar % 3.83 artacak
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, , trafik ve vergi cezaları, 1 Ocak 2017'den itibaren yüzde 3.83 artacak. Gelecek yılın vergilerinin artışında esas alınacak yeniden değerleme oranının yüzde 3.83 olarak belirlendiği tebliğ, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Bu oran aynı anda 2016 yılına ait son geçici vergi dö nemi için de uygulanacak.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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