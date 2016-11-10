DAHA ERKEN ELDE EDİLİYOR
SGK'dan emeklilik için; şu an işe giren bir erkek çalışanın 7 bin 200 gün (20 yıl) prim ödemesi gerekiyor. Bu tamamlandığında da 61 yaş doldurulduğunda emekli olunabiliyor. Kadınlarda da SGK'dan emeklilik için 20 yıl prim ödeme ve 58 yaş şartları var. Memurlarda süre 25 yılı buluyor. Bireysel emeklilik ise sistemde 10 yıl kalınıp 56 yaş doldurulduğunda elde ediliyor. Yani BES'e otomatik katılanlar, 10 yıl ödeme yapıp 56 yaşını tamamladığında, bireysel emeklilik imkanına kavuşacak. Hem de devletin sunduğu 3'lü teşvikten de yararlanacak. Çalışanlar böylece, önce BES ile emekli olup, daha sonra SGK'dan da emeklilik ile çifte maaşa kavuşabilecek.
MEVCUT BES'TEN AVANTAJLI
Otomatik katılım, mevcut BES'ten daha avantajlı olacak. Yüzde 25 devlet katkısı, otomatik BES'te de olacak. Buna ilaveten otomatik BES'te; çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, bin lira ilave devlet katkısı sağlanacak. Yine otomatik BES'te; 10 yıl, 56 yaş şartı tamamlanıp toplu para almak yerine maaş tercihi yapıldığında bir ek katkı daha olacak. Birikimini en az 10 yıllık sürede almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacak.
EN AZ ÖDEME 49,41 TL
İşte yeni sistemin satır başları:
* Çalışan, işvereni tarafından bir şirketin emeklilik planına dahil edilecek.
* Katkı payı her ay çalışanın maaşından kesilip bireysel emeklilik hesabına aktarılacak.
* Çalışanın ödeyeceği katkı payı, prime esas kazancının yüzde 3'üne karşılık gelen tutar olacak.
* Eğer çalışan isterse, tutarın artırılmasını isteyebilecek.
* Mevcut asgari ücrete göre bakıldığında en düşük ödeme 49,41 lira olacak.
* Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek.
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