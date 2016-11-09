Hayaller 60 milyon

Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira, birçok kişinin hayallerini şimdiden süslemeye başladı. ‘Ah bir zengin olsam’ diyenler için; yattan kata, yalıdan jete, mücevherden otomobile alınacakları sıraladık...
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyonlira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin lira olacak. Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyonlira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyonlira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29Kasım Pazar gününden itibaren piyasaya sürülecek.
NELER ALINIR NELER
* Büyük ikramiye ile 68 bin 493 adet Cumhuriyet altını alınabiliyor.
* En pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'un 8 yeni modeline sahip olunabiliyor.
* Falcon 2000 EX ve Hawker 800 XPI uçaklardan birer adet alınabiliyor.
* 300 bin lira değerinde 200 daire ya da 1 milyon lira değerinde 60 villa sahibi olunabiliyor.
* Boğaz'da 6 lüks yalı alınabiliyor.
* 27 metrelik, 29 milyon liralık Seleda lüks yattan 2 adet alınabiliyor.
* Dünyanın sayılı zenginlerinden Roman Abromoviç'in içinde Ferrari'den Maserati'ye, Pagani Zonda'dan Bugatti'ye 15 son model lüks aracının bulunduğu toplam değeri 33.5 milyon lira olan garajına sahip olunabiliyor.
* iPhone'un zenginlere özel sunduğu SuperNova serisi pırlantalı telefonlarından 1 adet alınabiliyor.
HER YILARTIYOR Bu yıl 60milyon liraolarak belirlenenbüyük ikramiye,son 10 yıldabüyük artışgösterdi. Büyükikramiye, 2007ve 2008 yıllarında 25 milyon liraolmuştu. Bu rakam; 2009'da 30milyon lira, 2010'da 35 milyon lira,2011'de 40 milyon lira, 2012'de45 milyon lira, 2013 ve 2014'te ise50 milyon lira olarak belirlenmişti.Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak55 milyon lira verilmişti.
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