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Hayaller 60 milyon

Yılbaşı özel çekilişinin si 60 milyon lira, birçok kişinin hayallerini şimdiden süslemeye başladı. ‘Ah bir zengin olsam’ diyenler için; yattan kata, yalıdan jete, mücevherden otomobile alınacakları sıraladık...

Hayaller 60 milyon
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin si 60 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin lira olacak. Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Pazar gününden itibaren piyasaya sürülecek.

NELER ALINIR NELER
* Büyük ikramiye ile 68 bin 493 adet Cumhuriyet altını alınabiliyor.
* En pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'un 8 yeni modeline sahip olunabiliyor.
* Falcon 2000 EX ve Hawker 800 XPI uçaklardan birer adet alınabiliyor.
* 300 bin lira değerinde 200 daire ya da 1 milyon lira değerinde 60 villa sahibi olunabiliyor.
* Boğaz'da 6 lüks yalı alınabiliyor.
* 27 metrelik, 29 milyon liralık Seleda lüks yattan 2 adet alınabiliyor.
* Dünyanın sayılı zenginlerinden Roman Abromoviç'in içinde Ferrari'den Maserati'ye, Pagani Zonda'dan Bugatti'ye 15 son model lüks aracının bulunduğu toplam değeri 33.5 milyon lira olan garajına sahip olunabiliyor.
* iPhone'un zenginlere özel sunduğu SuperNova serisi pırlantalı telefonlarından 1 adet alınabiliyor.

HER YIL ARTIYOR
Bu yıl 60 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam; 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te ise 50 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 55 milyon lira verilmişti.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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