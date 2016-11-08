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bereketi

Hamsi bereketi
Karadenizli balıkçılar tarafından Sinop açıklarında 2 günde yaklaşık 100 ton avlandı. Limana getirilen hamsilerin büyük bir bölümü kamyonlara yüklenerek un yapılmak üzere fabrikalara gönderilirken; geri kalan bölümü ise tezgahlarda satışa sunuldu. Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, bolluk devam ederse fiyatların düşeceğini söyledi.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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