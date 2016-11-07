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Üreticide 6 markette 30 TL

Üreticide 6 markette 30 TL
Sebze-meyvede üretici ile market fiyatı arasındaki büyük uçurum devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin verilerine göre; Ekim'de üretici ve market arasında en fazla fark yüzde 398.33 ile kuru kayısıda oldu. Mandalinada yüzde 384.94, elmada yüzde 355.93, patateste 328.44, limonda yüzde 287.71 fark görüldü. Üreticide 6 lira olan kuru kayısı markette 29,30 liraya, 45 kuruş olan mandalina 2,18 liraya sunuluyor.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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