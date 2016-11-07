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Faaliyete başlıyor

Faaliyete başlıyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Bank of China için, "Çok yakın zamanda, yılbaşına kalmadan Türkiye'de faaliyetlerine başlarlar" dedi. Bankanın üst düzey yetkilileri ile önemli projeler üzerinde konuştuklarını anlatan Akben, "Önemli projelere kaynak temini açısından konunun üzerinde hassasiyetle duruyorlar" diye konuştu.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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