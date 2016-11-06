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e 5 yılda

Sözleşmeli öğretmene 5 yılda kadro
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, son atanan 20 bin le ilgili olarak, "Bunlarla birer yıl sözleşme yaptık. Eğer performanslarından memnunsak bu sözleşmeyi 4 yıla kadar uzatacağız. Eğer 4 yılın sonunda da memnunsak inşallah bunları kadroya alacağız" dedi. Bakan Yılmaz, öğretmenlerin bir yıldan sonra değil bir yıl başlamadan sözlü mülakata alınması şartını getirdiklerini dile getirerek, "İstiyoruz ki evlatlarımızı teslim edeceğimiz öğretmenlerimizin hiçbir terör örgütüyle bir bağı olmasın. Ve anladığını anlatabiliyor mu, kendine özgüveni var mı?" dedi.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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