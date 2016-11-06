Sözleşmeli öğretmene 5 yılda kadro

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, son atanan 20 bin sözleşmeli öğretmenle ilgili olarak, "Bunlarla birer yıl sözleşme yaptık. Eğer performanslarından memnunsak bu sözleşmeyi 4 yıla kadar uzatacağız. Eğer 4 yılın sonunda da memnunsak inşallah bunları kadroya alacağız" dedi. Bakan Yılmaz, öğretmenlerin bir yıldan sonra değil bir yıl başlamadan sözlü mülakata alınması şartını getirdiklerini dile getirerek, "İstiyoruz ki evlatlarımızı teslim edeceğimiz öğretmenlerimizin hiçbir terör örgütüyle birbağı olmasın. Ve anladığını anlatabiliyor mu, kendine özgüveni var mı?" dedi.
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