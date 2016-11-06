Otoda fırsat zammı

Hükümet ticari aracını yenilemek isteyen esnaf için büyük bir kolaylık getirdi. Yapılan düzenleme ile ticari aracını yenisi ile değiştiren esnftan bir defaya mahsus bu alışverişinde Özel TüketimVergisi (ÖTV) alınmayacak. araç almayacağız Düzenleme büyük bir memnuniyetle karşılanırken esnaf da araçlarını yenilemeye hazırlandı. Ancak bu talebi fırsat bilen otomobil şirketleri yüzde 20'ye varan zamlar yapınca büyük tepki çekti. Araç almaktan vazgeçen esnaf ise fiyatların düşürülmesini bekliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı BendeviPalandöken, "Araç firmaları gereksiz yaptıkları zammı geri çekmemeleri halinde araçlarımızı şimdilik yenilemeyeceğiz. Bu yapılan fırsatçılıktır. Bu arada esnafımızticari araçlarını değiştirmek için aceleetmesin. 2019 Haziran ayının sonuna kadar süre var" dedi.
2019'A KADAR SÜRE VAR
Son iki ayda otomobil fiyatlarının yüzde 15-20 oranında arttığını belirten TESK Başkanı Palandöken, "Ticari araçların ÖTV'siz olarak değiştirilmesi esnafımıza tanınmış çok önemli bir düzenleme. Ancak bu haktan bir defaya mahsus yararlanılabildiği için esnafımız bu konuda çok acele etmemeli. ÖTV avantajının üçte biri kur farkına gitmesin. ÖTV'siz araç değişiminde sürenin 2019 yılı Haziran ayı sonuna kadar olduğu unutulmasın" diye konuştu.
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