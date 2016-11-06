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İşsizin maaşı artacak

İşsizin maaşı artacak
İşsizlik fonundaki artışla birlikte daha çok vatandaşın daha uzun süreyle maaş alması öngörülüyor. Daha önce hazırlanan formüllere göre tavan nın 2 bin liraya kadar çıkartılması ve 10 ay olan ödeme süresinin de 12 aya yükseltilmesi düşünülmüştü.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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