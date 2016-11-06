Günde 1 liraya sigorta

Ayda 10 günden az gündelikçi çalıştıranlar abonesi oldukları GSM operatörlerinde 5510'a SMS atarak sigorta yaptıracak. Ücret daha sonra telefon faturasıyla birlikte tahsil edilecek. Uygulama yılbaşına kadar başlayacak. SGK bu konuda Turkcell,Türk Telekom veVodafone ile işbirliği protokolü imzaladı. GSM operatöründen, gündelikçinin sigorta kaydının yapıldığı ve 1lira 10 kuruş günlük sigorta primi ile 1 lira tutarındaki hizmet bedelinin telefon faturasına yansıtılacağı şeklinde SMS gelecek. Bu SMS'in onaylanmasıyla prim ödemesi gerçekleştirilmiş olacak.
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