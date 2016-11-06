  1. Emeklilik kredisinde süre uzadı
  2. Dikkat! Paranızı geri alın

Günde 1 liraya

Günde 1 liraya sigorta
Ayda 10 günden az çalıştıranlar abonesi oldukları GSM operatörlerinde 5510'a SMS atarak yaptıracak. Ücret daha sonra telefon faturasıyla birlikte tahsil edilecek. Uygulama yılbaşına kadar başlayacak. SGK bu konuda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ile işbirliği protokolü imzaladı. GSM operatöründen, gündelikçinin sigorta kaydının yapıldığı ve 1 lira 10 kuruş günlük sigorta primi ile 1 lira tutarındaki hizmet bedelinin telefon faturasına yansıtılacağı şeklinde SMS gelecek. Bu SMS'in onaylanmasıyla prim ödemesi gerçekleştirilmiş olacak.
Etiketler: ,
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar