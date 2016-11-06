8 Eylül 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında teslim ve faturası kesilen olan konutlar için KDV oranı % 8 uygulanacak. Arada oluşacak yüzde 10'luk KDV farkı vatandaşa verilecek. 150 metrekare üzeri konutları ilgilendiren düzenleme 8 Eylül 2016'da yürürlüğe girmişti. Düzenlemeyle bu konutlar ile arsa metrekare birim değeri 1000 TL ve üzerinde olan konutlara ilişkin 8 Eylül 2016-31 Mart 2017 arasında yapılacak konut teslimlerinde yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8'e indirilmişti. Yapılan yeni düzenleme ile satış sözleşmesinde KDV oranı yüzde 18 olan ancak henüz teslim edilmemiş, faturası kesilmemiş olan konutlardan 8 Eylül 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında teslim ve faturası kesilecek olan konutlar için KDV oranı yüzde 8 uygulanacak. Arada oluşacak yüzde 10'luk KDV farkı müteahhit ya da inşaat şirketi tarafından konutu satın alan tüketiciye iade edilecek.