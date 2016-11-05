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Eğitime teknoloji yön çizecek

Eğitime teknoloji yön çizecek
Türk Telekom CEO'su Paul Doany, geleceğin öğrenme ve öğretme yöntemlerine eğitim teknolojilerinin yön vereceğini söyledi. Doany, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde yaptığı değerlendirmede, "FATİH projesi kapsamında sunduğumuz online eğitim destek hizmeti olan Vitamin'e çok büyük önem veriyoruz. Tüm öğrencilere evlerinden ücretsiz bir şekilde Vitamin'e erişim sağlıyoruz" dedi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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