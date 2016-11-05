Eğitime teknoloji yön çizecek

Türk Telekom CEO'su Paul Doany, geleceğin öğrenme ve öğretme yöntemlerine eğitim teknolojilerinin yön vereceğini söyledi. Doany, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'EğitimdeFATİH ProjesiEğitim TeknolojileriZirvesi'nde yaptığı değerlendirmede, "FATİH projesi kapsamında sunduğumuz online eğitim destek hizmeti olan Vitamin'e çok büyük önem veriyoruz. Tüm öğrencilere evlerinden ücretsiz bir şekilde Vitamin'e erişim sağlıyoruz" dedi.
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