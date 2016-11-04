Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana yükseltti



Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin notunu BB seviyesinde tuttu. S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü ise negatiften durağana yükseltti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "S&P Global Ratings, Türkiye'nin uzun ve kısa vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi reytingini 'BB/B'; uzun ve kısa vadeli yerli para birimi cinsinden kredi reytingini ise 'BB+/B' olarak teyit etmiştir. Ayrıca, S&P Global Ratings, Türkiye'nin negatif olan kredi reyting görünümünü durağan olarak revize etmiştir".



Türkiye 2016-2017 büyüme tahminlerini ise 0.2 puan düşürdü. S&P, OHAL'in en az 17 Ocak'a kadar süreceğini öngörüyor. S&P, özel sektörün yüksek dış borcunun ekonomik istikrarı tehdit etmesine karşın, Türk hükümetinin, büyümenin yavaşladığı ve yatırımların azaldığı bir ortamda, dış kaynaklı riskleri azaltmaya yeniden odaklandığını belirtti.