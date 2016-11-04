Emekliye yılbaşında 450 TL promosyon

En son Bankalar Birliği ile görüştüğümde, her yıl 195 milyar biz bankalara parayı veriyoruz ve onlar da emekliye ulaştırıyor. Ne kadar duruyor bankada para? Ayda 1.5-2.5 gün arası. Biz onu 2 güne aldık. Yılda ne yapar? 24 gün. 24 gün durduğunda 195'i de 200'e yuvarlayalım, 24'ü de 1 ay yapalım. 1 ay 200 milyar, yıllık getirisi 115 milyon. 115 milyonu 3 yıla taşıdığımızda, 3 yıl için pazarlık yapıyoruz, 375 milyon. 375 milyonu hadi 400 milyona yuvarlayalım. 11.5- 12 milyon emeklimize 400 milyonu paylaştırın, reel olarak zorlayarak çıkabilecek rakam aşağı yukarı 300-350 lira.
Bin liranın altına emekli maaşı alanlar var, bin ile 2 bin arasında maaş alan var, 2 bin liranın üzerinde maaş alan var. Hepsine eşit vermeye kalksan 2 bin liranın üzerinde olan, 'Benim hakkımı niye buraya aktarıyorsun' diyecek. O zaman diyoruz ki 'Bin liranın altına olanlara ayrı bir dilim yapalım'. Bakıyoruz orada 35 lira 1 yıl, 3 yıla geldiğimizde 35'i 40 yap, çarp 120 lira. Şimdi o diyecek ki '120 lira için beni yıllarca niye beklettiniz'. Öbür taraf geliyorsun onunki olsa olsa 250 lira oluyor, diğerininki de 450 lira oluyor.
Sayın Başbakanımız gerekli talimatı verdi. İnşallah yıl sonu olmadan Sayın Başbakanımız son noktayı koyacaktır.
BİR GÜNÜN PARASI BİLE HAVUZDA BİRİKECEK:
Burada kıdem tazminatı, işçinin, emeğin, alın terinin hakkını korumalı. Ne diyoruz; bir gün de çalışsa onun kıdem havuzuna o bir günün bir lirası, bir kuruşu gitsin. Şu anda sendikalı çalışanların oranı yüzde 20. Yüzde 80'i incelediğimizde kıdem tazminatından yararlanma oranı yüzde 14. Alın teri döken herkesin hak ve hukukunu havuzda biriktirecek, koruyacak yasal bir sistem öneriyoruz. Üçlü Danışma Kurulları'nda sendika ve işveren temsilcileri ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz.
PERSONEL REFORMU ŞART:
Kamuda çeşitli statüler ve sözleşmelerle çalışanlar var. Böyle bir kamu personel düzeni sürdürülebilir değil. Bir taraftaki genel müdürün aldığı ücretle, öbür taraftaki genel müdürün veya daire başkanının aldığı ücret arasında farklılıklar var. Terfi sistemi nedir belli değil. Kişi kendini geliştirmiş mi geliştirmemiş mi? Ödül nedir, ceza nedir, performans nedir, bütün bunları ölçebilen bir yapı yok. Dünyayla yarışan bir Türkiye kamu çalışanı reformunu konuşmalı. Kısa sürede de bunu gerçekleştirmesi gerekiyor.
KAMUDA 60 BİN YENİ İSTİHDAM
Bakan Müezzinoğlu, "Kamuda 2017 yılında 60 bin yeni kişi istihdam edilecek. Bunlar ağırlıklı olarak Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nde olacak" dedi. Her yıl 1 milyon 400 bin-1 milyon 500 bin insana istihdam alanı oluşturmak gibi bir görevleri olduğunu aktaran Müezzinoğlu, "Bunun için istikrarlı büyümeye ihtiyaç var. Dikkat ederseniz son 3.5-4 yıldır bütün oyunlar Türkiye'nin istikrarını bozmak üzeredir" dedi.
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