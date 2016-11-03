Emekli maaşları primle artacak

Çalışanlarla ilgili önemli bir düzenleme yasalaşma yolunda. Çalışanların ileride alacağı emekli maaşında en önemli kriterlerden biri olan 'prime esas kazanç'ta üst sınır artırılıyor. Meclis komisyonunda önceki gün kabul edilen düzenleme, tavandan prim ödeyenlerin emeklilikte alacağı maaşı yükseltecek. Halen ücretli çalışanlardan brüt asgari ücret (bin 647 lira) ile bunun 6.5 katına (10 bin 705 lira 50 kuruş) kadar olan kazanç üzerinden sosyal güvenlik primi alınıyor. Yani prime esas kazanç, brüt asgari ücret ile bunun 6.5 katı arasında bulunuyor. Çalışan ne kadar maaş alırsa alsın, prime esas kazanç tutarı 10 bin 705 lira 50 kuruştan (mevcut asgari ücrete göre) fazla olamıyor. Kısa süre içinde yasalaşması beklenen düzenleme ile prime esas kazancın tavanı brüt asgari ücretin 7.5 katına çıkarılıyor. Yani prime esas kazancın üst sınırı 12 bin 352 lira 50 kuruşa (mevcut asgari ücrete göre) yükselecek. Tasarı yasalaştıktan sonra 12 bin 352 lira 50 kuruşa kadar kazanç bildirilip prim ödenebilecek. Asgari ücret her arttığında, üst limit de artacak. Bu durum, tavandan prim ödeyenlerin emeklilikte alacağı maaşı da artıracak.



350 BİN KİŞİ ÖDÜYOR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İştirakçiler açısından ödenen prim tutarı arttığı için ileride bu kişilerin alacağı emekli aylığının miktarı da artmaktadır" dedi. SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz de yeni sistemi örnek vererek açıkladı. Tavandan bildirilen 4A kapsamında çalışan kişi sayısının 295 bin, 4B kapsamında ise 55 bin olduğunu vurgulayan Açıkgöz, "Bugün işe başlayan bir kişi 7 bin 200 gün prim ödeyerek emekli oluyor. Asgari ücretin sabit olduğunu varsaydığımızda, kişi 4 bin 282 lira emekli aylığı almakta iken 658 liralık artışla 4 bin 941 liraya çıkacak, yani yüzde 15 artacak" bilgisini aktardı.