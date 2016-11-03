Biber yaktı!

İstanbul'un Ekim ayı zam şampiyonları belli oldu. Birinciliği fiyatı yüzde 39.66 artan sivri biber aldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ekim döneminde şehirde perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı. Buna göre, Ekim'de perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 üründen 99'unda artarken, 33'ünde azaldı, 110'unda ise değişmedi. Bu dönemde, gıda harcamaları grubunda bulunan sivri biberin fiyatı yüzde 39.55 arttı. Sivri biber bu oranla Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün olurken, bu ürünü yüzde 39.35'le salatalık, yüzde 34.45'le genç giyim grubundan palto ve yüzde 30.49'la da kabak izledi. Limonun fiyatı Ekim'de yüzde 27.79 geriledi.