Bağ-Kur’luya iyi haber

Emekli olmak isteyen ama tam emeklilik şartlarını tamamlayamayan Bağ-Kur'lulara bir imkan daha tanınıyor. 30 Nisan 2006 tarihi veya öncesinde Bağ-Kur'a girmiş olan sigortalılar için 15 yıllakısmi emeklilik imkanı var. Bağ-Kur'lular 15 tam yıl yani, 5bin 400 günle emekli olabiliyor. Ancak maaş tam emekliliğe göre daha düşük oluyor. 1 Ekim 1999 itibarıyla 15 tam yıl prim ödeme süresi ile kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olan Bağ-Kur sigortalıları hemen emekli olabiliyor. Bu yaş şartlarını doldurmalarına rağmen 1 Ekim1999 tarihi itibariyle 15 yıl sigortalılık şartını tamamlamayanlar, 15 yılı dolduracakları yıla göre kadın ise 56, erkek ise 58 yaşına kadar emekli olabiliyor. 1999 yılında emeklilik şartları değiştirildiğinden, sigorta girişi 8 Eylül1999 veya sonrasında olan Bağ-Kur sigortalılarından, kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl sigortaprimi ödeyenlere emeklilikaylığı bağlanıyor.
TAM HESAP ŞARTI 9 BİN GÜN
BAĞ-KUR'dan normalde erkekler en az 25 tam yıl yani 9 bin gün prim ödeyip emekli olabiliyor. Kadınlar ise 20 tam yıl 7 bin 200 gün ile emeklilik hakkı kazanıyor. Erkekler 25 yıldan az, kadınlar 20 yıldan az ama 15 yıldan çok prim ödemişlerse, belli bir yaşı aşmak şartıyla kısmi aylıkla da emekli olabiliyor. Kısmi aylık demek, erkeklerde 25 yıldan, kadınlarda 20 yıldan eksik her bir yıl için yüzde 1 daha az emekli aylığı almak anlamına geliyor.
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