Altının gramı 130 lirayı aştı

Altının gram fiyatı, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle 130 liranın üzerini gördü. Küresel piyasalar, gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimine ilişkin belirsizliklere bağlı olarak negatif bir seyir izlerken, yatırımcıların güvenli liman arayışlarının artması altının ons fiyatının 4 haftanın en yüksek seviyesi olan 1.299,6 dolara kadar çıkmasına neden oldu.