  1. Motor ine 10 kuruş indirim
  2. Biber yaktı!

Altının gramı 130 lirayı aştı

Altının gramı 130 lirayı aştı
Altının gram fiyatı, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle 130 liranın üzerini gördü. Küresel piyasalar, gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimine ilişkin belirsizliklere bağlı olarak negatif bir seyir izlerken, yatırımcıların güvenli liman arayışlarının artması altının ons fiyatının 4 haftanın en yüksek seviyesi olan 1.299,6 dolara kadar çıkmasına neden oldu.
Etiketler:
  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar