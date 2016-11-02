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300 bin kişiye

300 bin kişiye ücretsiz internet
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca yoksul vatandaşlara Aralık ayı sonu itibarıyla sağlanacak 'ücretsiz internet' uygulamasından, yaklaşık 300 bin vatandaş yararlanacak. Bu destek için 40 milyon lira kaynak ayrıldı. Dar gelirli ailelere sağlanacak desteği ile bu ailelerin de teknolojinin sağladığı kolaylıklara rahatça erişebilmesinin ve günümüz teknolojilerinden herkesin eşit bir şekilde yararlanmasının sağlanması hedefleniyor. Bu destek ile özellikle yoksul durumdaki çocukların 'merdiven altı' olarak tabir edilen, onları kötü alışkanlıklara yönelten ruhsatsız internet kafelerden korunması da amaçlanıyor. Sistem Aralık'ta devreye girecek.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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