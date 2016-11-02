300 bin kişiye ücretsiz internet

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ncayoksul vatandaşlara Aralık ayı sonuitibarıyla sağlanacak 'ücretsiz internet'uygulamasından, yaklaşık 300 bin vatandaşyararlanacak. Bu destek için 40 milyon lirakaynak ayrıldı. Dar gelirli ailelere sağlanacakücretsiz internet desteği ile bu ailelerin deteknolojinin sağladığı kolaylıklara rahatçaerişebilmesinin ve günümüz teknolojilerindenherkesin eşit bir şekilde yararlanmasınınsağlanması hedefleniyor. Bu destek ile özellikleyoksul durumdaki çocukların 'merdiven altı'olarak tabir edilen, onları kötü alışkanlıklarayönelten ruhsatsız internet kafelerdenkorunması da amaçlanıyor. Sistem Aralık'tadevreye girecek.
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