Günlük kiradan 200 milyon kayıp

İstanbul'da günlük ya da saatlik kiralanabilen ev sayısının 15 bine ulaştığı belirtilirken, bunların 'kayıt dışı' kiralanmaları nedeniyle devletin yıllık yüzlerce milyon liralık vergi kaybına uğradığı kaydedildi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı NizameddinAşa, bu konutların aylık minimum 3 binlira kira getirisi sağladığını kaydetti. Aşa, "İstanbul'daki 15 bin konuttan ayda 45 milyon lira gelir... Bunun sadece KDV'si 8 milyon liranın üzerinde. Ortalama aylık gelir vergisi 8-9 milyon lira. Yani devletin kaybı yıllık en az 200 milyon lira" dedi.
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