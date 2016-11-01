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Günlük kiradan 200 milyon kayıp

Günlük kiradan 200 milyon kayıp
İstanbul'da günlük ya da saatlik kiralanabilen ev sayısının 15 bine ulaştığı belirtilirken, bunların 'kayıt dışı' kiralanmaları nedeniyle devletin yıllık yüzlerce milyon liralık vergi kaybına uğradığı kaydedildi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, bu konutların aylık minimum 3 bin lira kira getirisi sağladığını kaydetti. Aşa, "İstanbul'daki 15 bin konuttan ayda 45 milyon lira gelir... Bunun sadece KDV'si 8 milyon liranın üzerinde. Ortalama aylık gelir vergisi 8-9 milyon lira. Yani devletin kaybı yıllık en az 200 milyon lira" dedi.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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