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Enerjide fırsat

Enerjide fırsat
Başbakanlık Türkiye Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Türkiye'nin 2023'e kadar enerjide yapması gereken yatırım miktarının 100 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Özelleştirmeler ve diğer yatırımlarla bu miktarın minimum 40 milyar dolarını özel sektörün yapacağını düşünüyoruz. Bu da aslında uluslararası yatırımcılar açısından bakıldığında fırsat aralığının ne olduğunu gösteriyor" dedi.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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