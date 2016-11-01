Enerjide fırsat

Başbakanlık Türkiye YatırımDestek ve Tanıtım Ajansı BaşkanıArda Ermut, Türkiye'nin 2023'ekadar enerjide yapması gereken yatırımmiktarının 100 milyar dolar seviyesindeolduğunu belirterek, "Özelleştirmeler vediğer yatırımlarla bu miktarın minimum 40milyar dolarını özel sektörün yapacağınıdüşünüyoruz. Bu da aslında uluslararasıyatırımcılar açısından bakıldığında fırsataralığının ne olduğunu gösteriyor" dedi.
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