10 bin yeni polis

10 bin özel harekat polisi adayı alımı için düğmeye basıldı. Polis Meslek EğitimMerkezleri'nde özel harekat polisi olarak yetiştirilmek üzere 10 bin aday alınacak. Başvuru şartları ve tarihi belli oldu. Polis olmak isteyenlerin yarından itibaren başvurularını yapması gerekiyor. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili duyuru yapıldı. Duyuruya göre; Polis Akademisi'ne bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde özel harekat polisi yetiştirmek üzere 28 yaşından gün almamış ve en az lise veya dengi okul mezunlarından 10 bin erkek öğrenci adayı alınacak. Başvuranlar arasında fizikiyeterlilik ve mülakat sınavı yapılacağı belirtilen duyuruda, on-line müracatların yarınbaşlayacağı, adaylardan istenecek belgeler ile aranan şartların başvuru tarihinden önce aynı siteden açıklanacağı bildirildi. Özel Harekat öğrencileri, birimlere ayrılıyor ve uzmanlık eğitiminden geçiriliyor. Bu çerçevede öğrencilere keskin nişancı, pusuya karşı koyma, keşif, istihbarat, nokta operasyonu, rehine kurtarma operasyonu, koruma, köpek timi, bomba ve su eğitimleri veriliyor.
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