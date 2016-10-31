‘Temiz kağıdıyla memuriyet’ dönemi başladı. Devlet memurluğuna girişte ‘güvenlik soruşturması’ zorunluluğu geldi. Mülakatla sözleşmeli sağlık personeli alınabilecek. 4 yıl yer değiştirme olmayacak, kadroya geçilirse 2 yıl daha eklenecek.
Kamuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmündeki Kararnameler (KHK) ile önemli düzenlemeler hayata geçirildi. 3 FETÖ ile mücadele kapsamında 'temizkağıdıyla memuriyet' dönemi dün itibariyle başladı. Devlet memurluğuna girişte 'güvenlik soruşturması arşivtaraması' zorunluluğu getirildi. Artık işe alımlarda adli sicil kağıdıyeterli olmayacak. İçişleri Bakanlığı kontrolündeki Genel Bilgi Toplama sisteminden yararlanılırken, kritik noktalardaki görevlendirmelerde istihbarattan ek bilgi talep edilecek.
DÖNÜŞ YOLU KAPANDI
Ayrıca 'terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak' da 'bir daha atanamayacak şekildedevlet memurluğundan çıkarılmayıgerektiren haller' kapsamına alındı. Terör örgütüyle eylem birliği içinde olan, örgüte yardım eden devlet memurluğundan bir daha atanmayacak şekilde çıkarılacak. 3 sözleşmeli sağlık personeli düzenlemesi de yapıldı. Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlükçekilen yerlerde, kura ile ataması öngörülenler dışında sağlık kadroları için sözleşmeli personel istihdam edilebilecek. Sözleşmeli personel; KPSS sonucuna göre, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi, pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlıktarafından yapılacak sözlü sınavlada atanabilecek.
EŞ DURUMU TAYİNİ...
Bu kapsamda istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde 1 yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda eş durumu tayini gerçekleşebilecek. Eşlerin her ikisinin de kamu kurumlarında istihdam ediliyor olması halinde, hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere eş durumu tayini gerçekleşecek. Sözleşmeli personelden 4 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, taleplerihalinde bulundukları yerde 657 sayılıKanun'un 4'üncümaddesinin (A)bendi kapsamındakikadrolara atanabilecek. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az2 yıl daha görev yapacak.
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