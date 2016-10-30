Memura vatandaş karnesi geliyor

Çalışma Bakanlığı tarafından bakanlıklara gönderilen yönetmelik taslağına göre tümkamu kurumları performans uygulamasına geçecek. Memurların çalışmalarının ve davranışlarının değerlendirilmesi FETÖ ile mücadelede de yöneticilerin elini güçlendirecek. Terörle bağlantısı tespit dilen memurlar daha rahat kontrol edilebilecek. Taslaktaki başarı değerlendirme sisteminde adalet ve nesnellik, saydamlık ve alenilik, katılımcılık ve uzlaşma, stratejik planlar ve ilgili mevzuata uyumluluk, ölçülebilirlilik, işlevsellik ile çok yönlülük ilkeleri esas alınacak. Başarı değerlendirmelerinde vatandaş da, kamuçalışanlarının performanslarına not verecek. Bir kamu kurumundan hizmet alan vatandaş şu soruları cevaplandıracak: Hizmetinkalitesinden memnun kaldınızmı? Takip ettiğiniz işin durumu hakkında yeterli bilgi sunuldu mu? Hizmet sunumu sırasında kamukaynakları verimli kullanıldımı? A, B ve C düzeyinde başarı puanları, yer değiştirmeleri uygulamalarında, yurt dışı görevlendirmede göreviyle ilgili kişisel gelişim programlarında ve insan kaynakları planlamasında esas alınacak. Memurların yükselmeleri de etkilenecek.
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