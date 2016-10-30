  1. Hızın başkenti
  2. Terör mağdurunun konutları hazır

a si geliyor

larının ını artık da denetleyecek. Geçer alamayan yükselemeyecek

Memura vatandaş karnesi geliyor
Çalışma Bakanlığı tarafından bakanlıklara gönderilen yönetmelik taslağına göre tüm kamu kurumları uygulamasına geçecek. ların çalışmalarının ve davranışlarının değerlendirilmesi FETÖ ile mücadelede de yöneticilerin elini güçlendirecek. Terörle bağlantısı tespit dilen memurlar daha rahat kontrol edilebilecek. Taslaktaki başarı sisteminde adalet ve nesnellik, saydamlık ve alenilik, katılımcılık ve uzlaşma, stratejik planlar ve ilgili mevzuata uyumluluk, ölçülebilirlilik, işlevsellik ile çok yönlülük ilkeleri esas alınacak. Başarı değerlendirmelerinde da, larının performanslarına verecek. Bir kamu kurumundan hizmet alan vatandaş şu soruları cevaplandıracak: Hizmetin kalitesinden memnun kaldınız mı? Takip ettiğiniz işin durumu hakkında yeterli bilgi sunuldu mu? Hizmet sunumu sırasında kamu kaynakları verimli kullanıldı mı? A, B ve C düzeyinde başarı puanları, yer değiştirmeleri uygulamalarında, yurt dışı görevlendirmede göreviyle ilgili kişisel gelişim programlarında ve insan kaynakları planlamasında esas alınacak. Memurların leri de etkilenecek.
Etiketler: , , , , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar