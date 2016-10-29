Saatler şaşmayacak

Yaz ve kış saati uygulaması kalktı, 30 Ekim’de saatler 1 saat geri alınmayacak! Oluşabilecek sorunlara karşı; bankadan borsaya, havayolundan enerjiye tüm sistemlerde tedbir alındı. Cep telefonunda ayar elle olacak
Bakanlar Kurulu kararıyla 'yazsaati' ve 'kış saati' uygulamasıkaldırılırken; buna göre daha önce30 Ekim Pazar günü saat 04.00'te 1 saatgeri alınması planlanan saatler de gerialınmayacak. Saat güncellemesi karmaşasınıçözmek için ise hükümet devreye girerek,bilişim sistemleri ve bunları oluşturanyazılımların yeni saat sistemine göreayarlanması için kurumlara son kontrolleriniyapmaları talimatı verdi. Bu kapsamda;banka, finans ve borsa sistemleri, kredikartı, POS uygulamaları, tarife, randevuve rezervasyon uygulamaları, havayolu,karayolu, demiryolu tarife ve rezervasyonsistemleri, telekomünikasyon ve enerji dağıtımsistemlerindeki (elektrik, su, doğalgaz)faturalandırmaların tamamında sorunyaşanmaması için tedbirler alındı. EnerjiPiyasası Düzenleme Kurumu, tasarrufamaçlı 3 zamanlı tarifeye göre elektrik tüketentüketiciler için de önlemleri yürürlüğe koydu.
TELEFON ELLE GÜNCELLENECEK
Pazar günü Türkiye'de milyonlarca elektronik cihaz sabah saat 4'ten itibaren otomatik olarak kendini 1 saat geri alabilir. Otomatik saat ayarı olan bilgisayar, tablet, akıllı telefon, cep telefonu gibi elektronik araçların saat ayarları güncellenmemiş olanlar da bu sorunla karşılaşılabilir. Bunun önüne geçmek için cihazlardaki otomatik tarih güncelleme durumunu kaldırmak gerekiyor.
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