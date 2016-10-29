Saatler şaşmayacak

Bakanlar Kurulu kararıyla 'yaz saati' ve 'kış saati' uygulaması kaldırılırken; buna göre daha önce 30 Ekim Pazar günü saat 04.00'te 1 saat geri alınması planlanan saatler de geri alınmayacak. Saat güncellemesi karmaşasını çözmek için ise hükümet devreye girerek, bilişim sistemleri ve bunları oluşturan yazılımların yeni saat sistemine göre ayarlanması için kurumlara son kontrollerini yapmaları talimatı verdi. Bu kapsamda; banka, finans ve borsa sistemleri, kredi kartı, POS uygulamaları, tarife, randevu ve rezervasyon uygulamaları, havayolu, karayolu, demiryolu tarife ve rezervasyon sistemleri, telekomünikasyon ve enerji dağıtım sistemlerindeki (elektrik, su, doğalgaz) faturalandırmaların tamamında sorun yaşanmaması için tedbirler alındı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, tasarruf amaçlı 3 zamanlı tarifeye göre elektrik tüketen tüketiciler için de önlemleri yürürlüğe koydu.



TELEFON ELLE GÜNCELLENECEK

Pazar günü Türkiye'de milyonlarca elektronik cihaz sabah saat 4'ten itibaren otomatik olarak kendini 1 saat geri alabilir. Otomatik saat ayarı olan bilgisayar, tablet, akıllı telefon, cep telefonu gibi elektronik araçların saat ayarları güncellenmemiş olanlar da bu sorunla karşılaşılabilir. Bunun önüne geçmek için cihazlardaki otomatik tarih güncelleme durumunu kaldırmak gerekiyor.



Barış ŞİMŞEK