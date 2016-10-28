Yolcuya sigorta

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'ne (İETT) bağlı hizmet veren otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel ile yolculuk yapacaklar, meydana gelecek her türlü kaza ve terörolaylarına karşı sigortalandı. Oluşacak ölüm ve sürekli sakatlık halinde mağdurveya yakınlarına 35 bin, her türlütedavi için 3 bin lira ödeme yapılacak. Tazminatların ödenebilmesi için trafik kazası durumunda trafik zaptına, bunun dışında otobüste seyahat ederken, inerken veya binerken bir yolcunun başına gelebilecek her türlü kazada şoförün beyanına göre tazminat ödemeleri yapılacak.
5 GÜN İÇİNDE ÖDENECEK
Raporların ilgili sigorta şirketine ulaştırılmasının ardından, 5 gün içindetazminat ödemeleri yapılacak. Yapılan istatistiklere göre; İstanbul'da toplu taşıma hizmeti gören araçlar içinde İETT otobüsleri en düşük kaza riski taşıyan grup içinde yer alıyor. İETT'ye bağlı araçlardan otobüslerde 747 bin, metrobüs sisteminde 890 bin, füniküler-tünel sisteminde ise günlük 52 bin kişi yolculuk yapıyor. İETT'ye bağlı 2 bin 520 adet aracı kapsayan yolculuk sigortasına göre; otobüsler hareket halinde iken, otobüslere inip binilirken, durakta beklerken, yolculuk hizmetinin başlangıcından bitimine kadar meydana gelecek her türlü kaza ve terör olaylarına karşı tüm yolcular ve otobüs sürücüsü her yıl sigortalanıyor.
MİNİBÜSE ACİL DURUM BUTONU Şehir içi toplu taşımada kullanılan yüz binlerce minibüs ve otobüs, teknolojinin sunduğu olanaklarla daha güvenli hale getirilecek. Bilim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik ile sürücü ve yolcu güvenliğine yönelik bir dizi düzenlemeye gidildi. Minibüs ve otobüslerde 'sürücü güvenlik kabini' oluşturulacak. Acil durum butonuher araçta bulunacak.
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