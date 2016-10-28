Enerjide gaz dönemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, petrol fiyatlarının varil başına 60-70 dolar bandında seyredeceği yönünde tespitler olduğunu belirterek, "Petrol fiyatlarının bu seviyede kalacak olması, yeni kontratların birçoğunun artık petrole dayalı yapılmayacağı, daha özgünleşeceği bir döneme gireceğimiz algısını getiriyor" dedi.



PİYASA DEĞİŞİYOR

Bakan Albayrak, petrol fiyatlarının düşük seyretmesinin Türkiye gibi petrol ihtiyacının yüzde 95'ini ithal eden bir ülke için son derece olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. "Fiyatlar ne kadar düşerse bizim için o kadar iyi" diyen Albayrak, 19'uncu yüzyılın kömür, 20'nci yüzyılın petrol, 21'inci yüzyılın ise doğalgaz yüzyılı olduğunu ve bu dönemde ekonomilerin petrol piyasasından çok, gaz piyasalarına doğru yöneldiğini anlattı. Bu durumun gelişmesinde gelecek 5 yılda sadece Avustralya ve Amerika'dan piyasaya giriş yapması beklenen 100 milyar metreküplük doğalgaz kapasitesinin etkili olduğunu dile getiren Albayrak, şöyle konuştu: "Bunun beraberinde LNG piyasasının daha etkin ve aktif bir piyasa olacağı yönünde genel algı var. Bu noktada LNG'nin ticari anlamda tüketilebilir emtiaya dönüştürebileceğinden hareketle artık gaz piyasalarının çok daha etkin ve temiz enerji söylemine katkı yapacağı göz önünde bulunduruluyor. Doğalgaz önümüzdeki dönem daha kritik ve stratejik olarak algılanacak."



ÖZÜMÜZ SÖZÜMÜZ BİR

Bakan Albayrak, Musul petrolleriyle ilgili tartışmalara da değindi. Musul petrolünün çok önemli bir konu olduğunu, bu konunun Türkiye'nin ekonomi ve bölgesel politikaları ile küresel politikaları da ilgilendiren bir yönü olduğunu belirten Albayrak, gelecek birkaç ayın Musul ve çevresinde bölge barışı açısından daha olumlu politikaların izlenmesi yönünde gelişmelere endeksli olabileceğini anlattı. Albayrak, şunları kaydetti: "Musul'da son 5-6 yıldır masada söylenenle sahada gerçekleşenler arasında uçurumlar var. Türkiye, bölge için önemli bir ülkedir, Türkiye eylemi ve söylemi bir olan dürüst, samimi bir ülkedir. İnsanları ile özü ile sözü ile bir olan ülkedir."