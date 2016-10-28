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’da yönetim depremi

ATO’da yönetim depremi
Ankara Ticaret Odası () Başkanı Salih Bezci'nin FETÖ kapsamında ifadesinin alınması ve yurt dışı çıkış yasağı konulması odada deprem etkisi yarattı. Önce 11 kişilik yönetim kurulundan 9 üye istifasını verirken; Bezci de başkanlığı bıraktığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından ATO Meclis Üyesi Osman Gökçek başkanlığa adaylığını açıkladı. Osman Gökçek, "Tüccarlarımızın ve esnaflarımızın inşallah daha iyi bir noktaya gelebilmesi için adaylığımı açıklıyorum" diye konuştu.
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