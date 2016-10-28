ATO’da yönetim depremi

Ankara Ticaret Odası (ATO) BaşkanıSalih Bezci'nin FETÖ kapsamında ifadesininalınması ve yurt dışı çıkış yasağı konulması odadadeprem etkisi yarattı. Önce 11 kişilik yönetimkurulundan 9 üye istifasını verirken; Bezci debaşkanlığı bıraktığını açıkladı. Bu açıklamanınardından ATO Meclis Üyesi Osman Gökçekbaşkanlığa adaylığını açıkladı. Osman Gökçek,"Tüccarlarımızın ve esnaflarımızın inşallahdaha iyi bir noktaya gelebilmesi için adaylığımıaçıklıyorum" diye konuştu.
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