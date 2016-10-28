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Açıkçarşı!

Açıkçarşı!
İstanbul'un tarihi çarşısı Kapalıçarşı, artık pazar günleri de açık olacak. Karar, turistlerin talebi üzerine alındı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kökler, çarşının artık pazar günleri de açık olacağını duyurdu. Sputnik'in haberine göre; turistlerin pazar günü de Kapalıçarşı'yı gezmek istediğini söyleyen Kökler, çarşıyı pazar günleri de açmak ya da kapanış saatlerini ertelemek gerektiğini belirtti. Kökler,"Burayı AVM mantığında göremeyiz; esnaf açmak isterse açar, istemezse açmaz" dedi.
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