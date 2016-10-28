Açıkçarşı!

İstanbul'un tarihi çarşısı Kapalıçarşı,artık pazar günleri de açık olacak. Karar,turistlerin talebi üzerine alındı. KapalıçarşıYönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kökler,çarşının artık pazar günleri de açık olacağınıduyurdu. Sputnik'in haberine göre; turistlerinpazar günü de Kapalıçarşı'yı gezmek istediğinisöyleyen Kökler, çarşıyı pazar günleri deaçmak ya da kapanış saatlerini ertelemekgerektiğini belirtti. Kökler,"Burayı AVMmantığında göremeyiz; esnaf açmak isterseaçar, istemezse açmaz" dedi.
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