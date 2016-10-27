Vatan hainleri

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Türk hazır giyimini hedef alarak yabancı markalar üzerinden yaptığı saldırı, büyük tepki çekti. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi, gerçeği yansıtmayan haberle, Türk tekstil sektörüne komplo kurulup sektörde tedarik yapan global markaların tehdit edildiğini kaydetti. BBC'nin art niyetli olduğunu belirten Tanrıverdi, "Hiçbir belge ve kanıta yer verilmeksizin Türkiye'nin en büyük alıcıları olan Zara, Mango, Mark&Spencer gibi firmaların adı konularak bizim üzerimizden bu firmalar tehdit edildi. Çocuk işçi çalıştırmanın savunulur tarafı yok. Çocuk işçi çalıştıran vatan hainidir. Bu ülkeye en büyük zararı o insanlar veriyor" dedi. BBC'nin algı operasyonu dün TAKVİM'de 'Komplocu hortladı' başlığı ile duyurulmuştu.