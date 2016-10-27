VakıfBank’tan anında alışveriş

VAKIFBANK, acil kredi kartı ihtiyacı olan müşterilerin kolayca sahip olabilecekleri Express Card'ı hizmete sundu. Bankanın şubelerinden sadece nüfus cüzdanı ile anında teslim alınıp kullanılabilen ExpressCard'da aidat bulunmuyor. Express Card sahipleri, VakıfBank kredi kartlarının tüm özelliklerine sahip olmanın yanı sıra yaptıkları harcamalardan Worldpuan kazanıp alışverişlerini kolaylaştıran taksit fırsatlarından da yararlanabiliyor.
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