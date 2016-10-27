  1. Gerçek maaşın gizlenmesi zararlı
  2. ‘Tasarruf açığımız 125 milyar euro’

’tan anında alışveriş

VakıfBank’tan anında alışveriş
VAKIFBANK, acil kredi kartı ihtiyacı olan müşterilerin kolayca sahip olabilecekleri Express Card'ı hizmete sundu. Bankanın şubelerinden sadece nüfus cüzdanı ile anında teslim alınıp kullanılabilen Express Card'da aidat bulunmuyor. Express Card sahipleri, kredi kartlarının tüm özelliklerine sahip olmanın yanı sıra yaptıkları harcamalardan Worldpuan kazanıp alışverişlerini kolaylaştıran taksit fırsatlarından da yararlanabiliyor.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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