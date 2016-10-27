Nükleerden vazgeçemeyiz

Nükleer enerjinin ülkemizin 60 yıllık hayali olduğunu söyleyen Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin nükleer enerjiden vazgeçemeyeceğini vurguladı. Albayrak, 2023’te ilk reaktörün devreye alınacağını açıkladı.
Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı Berat Albayrak, bölgeninen önemli ülkesi olarak Türkiye'ninnükleer enerjiden vazgeçemeyeceğinibelirtti. Nükleer enerjinin Türkiye'nin60 yıllık hayali olduğunu anımsatanAlbayrak, "Stratejik ve önemli birsektör, bununla yürüyüşümüze devamedeceğiz. Üçüncü nükleer santralle ilgilien geç 2017'de adımlar atacağız. Hızlıyapalım derken güvenlikten, teknolojidenve kaliteden taviz vermek yok" şeklindekonuştu. Akkuyu Nükleer Santrali'ninTürkiye'nin nükleer enerji piyasasındaönemli bir pazar olduğunu gösterdiğinivurgulayan Albayrak, "10 yıllık hedefimiz2023'te ilk reaktörün devreye alınmasıdır.Bununla ilgili üzerimize düşen adımlarıatıyoruz" dedi. Albayrak, Rus gazınıTürkiye üzerinden Avrupa'ya taşımasıplanlanan Türk Akımı doğalgaz boru hattıprojesiyle ilgili olarak da "Türk Akımı bizimiçin kazan-kazan çerçevesinde gelişenve kriterlerimize uygun bir proje. ProjeTürkiye'nin özellikle Batı Hattı özelindeyaşanabilecek krizleri elimine etmesiiçin önemli. Türk Akımı'nın 2017 itibarıylainşaatının başlaması planlanıyor, projeninilk kısmının 2019'a yetişmesi konusundabir gecikme öngörmüyoruz" diye konuştu.Bakan Albayrak, Türkiye'nin enerjigündemi ile ilgili şunları söyledi:
İNDİRİM YOLDA
* İsrail gazı Türkiye'nin uzun süredir gündeminde. Doğu Akdeniz gazı hem Türkiye hem bölge için olumlu bir alternatif. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili gelişmeleri göreceğiz.
* İndirimle ilgili müzakereler teknik düzeyde sürüyor. Tahkim hususundaysa haklı talebimiz uluslararasımahkemelerde devam ediyor. Buradakihakkımızı hukuki zeminde, tahkimözelinde talep etme konusunda geriadım atmış değiliz.
OCAK AYINDA GÜZELSÜRPRİZLERİMİZ Enerji Bakanı Albayrak, elektrik dağıtım sektörünün 2020'ye kadar 18 milyar liralıkyatırım yapacağını belirterek, "Kamu da 12 milyar liralık yatırım yapacak" dedi. Albayrak, şunları kaydetti: "Ocak'ta güzel bir sürprizimiz olacak. Tuz Gölü'ndeki depolama tesisinin altyapı güncellemesinin bu kış devreye alınması için ilk kaverne gazının basılması ile ilgili töreni de başlatacağız. Yüzer bir LNG terminali en kısa sürede devreye alınacak. Ayrıca Aliağa'dakiLNG terminalinin de kapasitesi geliştirilecek."
15 TEMMUZANLATILACAK Marmara Üniversitesiİlahiyat Fakültesiile İnsan Gelişimive Toplumsal EğitimVakfı, bugün İstanbul'da'15 TemmuzDarbe Girişimi: SivilToplum KuruluşlarıBuluşması' başlıklı uluslararasıtoplantı düzenliyor.Turkuvaz MedyaGrubu'nun sponsorolduğu toplantıya,Enerji Bakanı Albayrakile uluslararası 70 siviltoplum kuruluşu temsilcisi,akademisyen vekanaat önderi katılıyor.Konferansta; darbegirişiminin sebepleri,aktörleri ve muhtemelsonuçları tahlil edilecek.
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