Nükleerden vazgeçemeyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bölgenin en önemli ülkesi olarak Türkiye'nin nükleer enerjiden vazgeçemeyeceğini belirtti. Nükleer enerjinin Türkiye'nin 60 yıllık hayali olduğunu anımsatan Albayrak, "Stratejik ve önemli bir sektör, bununla yürüyüşümüze devam edeceğiz. Üçüncü nükleer santralle ilgili en geç 2017'de adımlar atacağız. Hızlı yapalım derken güvenlikten, teknolojiden ve kaliteden taviz vermek yok" şeklinde konuştu. Akkuyu Nükleer Santrali'nin Türkiye'nin nükleer enerji piyasasında önemli bir pazar olduğunu gösterdiğini vurgulayan Albayrak, "10 yıllık hedefimiz 2023'te ilk reaktörün devreye alınmasıdır. Bununla ilgili üzerimize düşen adımları atıyoruz" dedi. Albayrak, Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması planlanan Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili olarak da "Türk Akımı bizim için kazan-kazan çerçevesinde gelişen ve kriterlerimize uygun bir proje. Proje Türkiye'nin özellikle Batı Hattı özelinde yaşanabilecek krizleri elimine etmesi için önemli. Türk Akımı'nın 2017 itibarıyla inşaatının başlaması planlanıyor, projenin ilk kısmının 2019'a yetişmesi konusunda bir gecikme öngörmüyoruz" diye konuştu. Bakan Albayrak, Türkiye'nin enerji gündemi ile ilgili şunları söyledi:



İNDİRİM YOLDA

* İsrail gazı Türkiye'nin uzun süredir gündeminde. Doğu Akdeniz gazı hem Türkiye hem bölge için olumlu bir alternatif. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili gelişmeleri göreceğiz.



* İndirimle ilgili müzakereler teknik düzeyde sürüyor. Tahkim hususundaysa haklı talebimiz uluslararası mahkemelerde devam ediyor. Buradaki hakkımızı hukuki zeminde, tahkim özelinde talep etme konusunda geri adım atmış değiliz.



OCAK AYINDA GÜZEL SÜRPRİZLERİMİZ

Enerji Bakanı Albayrak, elektrik dağıtım sektörünün 2020'ye kadar 18 milyar liralık yatırım yapacağını belirterek, "Kamu da 12 milyar liralık yatırım yapacak" dedi. Albayrak, şunları kaydetti: "Ocak'ta güzel bir sürprizimiz olacak. Tuz Gölü'ndeki depolama tesisinin altyapı güncellemesinin bu kış devreye alınması için ilk kaverne gazının basılması ile ilgili töreni de başlatacağız. Yüzer bir LNG terminali en kısa sürede devreye alınacak. Ayrıca Aliağa'daki LNG terminalinin de kapasitesi geliştirilecek."



15 TEMMUZ ANLATILACAK

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı, bugün İstanbul'da '15 Temmuz Darbe Girişimi: Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması' başlıklı uluslararası toplantı düzenliyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun sponsor olduğu toplantıya, Enerji Bakanı Albayrak ile uluslararası 70 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, akademisyen ve kanaat önderi katılıyor. Konferansta; darbe girişiminin sebepleri, aktörleri ve muhtemel sonuçları tahlil edilecek.



Yunus Emre KAVAK