Emekliler 13 bin TL’ye kavuşuyor

● 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. 35 yıl hizmetle emekli olan, 5 yıllık ikramiye farkı alacak.
● Ödenecek tutar, memurun görevden ayrıldığı tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden hesaplanacak.
● Hak sahiplerinin, ikramiyelerini alması için yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içinde başvuruda bulunmaları gerekecek.
● İkramiye farklarının ödemesi 2 taksitte yapılacak. Ödemelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenecek. Varsa kalan kısmı da ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içinde gerçekleştirilecek.
● Daha önce başvuruda bulunanların bir şey yapmasına gerek olmayacak. Bu kişilerin başvuruları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak.
● Dava açanların da başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Ödemeler, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde yapılacak. Dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden fark ödemesinin yapıldığı tarihe kadarki süre için faiz işletilerek farklar emekli memura ödenecek. Davalar düşmüş olacak. Yargılama giderleri idarenin üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecek.
● Eğer memur emeklisi hayatını kaybetmişse bu durumda ikramiye farkı geride kalan hak sahiplerine ödenecek.
BİN 300 TL GARANTİ
Vergi dilimi nedeniyle Ekim, Kasım ve Aralık maaşları bin 300 liranın altına düşecek çalışanlara iyi haber geldi. Maaşların bin 300 liranın altına düşmemesi için hazırlanan yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin kısa süre içinde Meclis'ten geçmesi, ay başına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece hiçbir çalışanın maaşı bin 300 liranın altına düşmeyecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, herhangi bir asgari ücretlinin veya geliri bin 750 liraya kadar olan gruptaki kişinin net ücretinin bin 300 liranın altına düşmesi durumunda düşen kısmının telafi edileceğini kaydetti. Ağbal, düzenlemenin maliyetinin 1 milyar lira olduğunu söyledi.
İŞÇİ EMEKLİSİNE EN AZ 1.386 LİRA
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zamları şekillenmeye başladı. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak'ta, 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Bu rakamın da yüzde 3'ün üzerinde olması bekleniyor. Türkiye Emekliler Derneği verilerine göre; halen en düşük maaş 2000'den önce SSK'dan emekli olanlarda bin 339, sonra emekli olan SSK'lılarda 798, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 163, Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 916 lira seviyesinde bulunuyor. 6 aylık enflasyon yüzde 3.5 civarında çıkarsa; Ocak'ta en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 386, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 826 liraya yükselecek. Kesin zam, 3 Ocak'ta enflasyon açıklanmasıyla belli olacak.
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