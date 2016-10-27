Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, 1 saat 10 dakika süren ATO Meclis Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ATO başkanlığından istifa ettiğini bildiren Bezci, "Ben bunu uzun zamandır düşünüyordum. Zaten ailem de bunu uzun zamandır düşünüyordu. İşlerimin yoğunluğundan dolayı, şehir içinde de şehir dışında da işlerim var, işlerimin yoğunluğundan, ailemin de isteği doğrultusunda istifa ettim. Durum budur." dedi.

Gazetecilerin bundan sonraki sürece ilişkin sorusu üzerine Bezci, "Süreç TOBB'un kontrolünde olacak. Herhalde kayyum atarlar, bir ay içinde seçime götürürler." dedi.

Yönetim Kurulu üyelerinin istifalarına ilişkin bir soru üzerine de Bezci, "Ben onu bilemem. Kendi adıma konuşayım. Aşağı yukarı bunu 3-4 aydır düşünüyordum 'ayrılayım' diye. Dolayısıyla bugün istifa ettim. İnşallah bundan sonraki süreç ATO için hayırlı olur, daha iyi olur. Bizden sonraki gelecek arkadaşlar, kim olursa olsun, ben onların yanında olacağım. Tecrübelerimi, bilgilerimi aktaracağım." ifadesini kullandı.

"KİM BAŞKAN OLURSA BEN ONUN YANINDA OLACAĞIM"

Bezci, yönetim kurulu üyeleri ile kendi istifasının ilgisi olmadığını kaydederek, "Tabii bir yönetim, takdir edersiniz ki bir bütündür. Yönetimin çoğunluğu olmadığı zaman başkan tek başına bir şey yapamaz. Dolayısıyla 3 aydır düşündüğüm olayı da bugün gerçekleştirdim." değerlendirmesinde bulundu.

ATO Meclis üyesi Osman Gökçek'in adaylığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Bezci, Gökçek'in yanı sıra Meclis üyelerinin hepsinin de aday olabileceğini vurguladı. Bezci, "Neticede bu bir seçimdir. Başkanlık seçimi ayrı, yönetim kurulu seçimi ayrı olacak. Kim başkan olursa ben onun yanında olacağım ve destekleyeceğim." dedi.

ATO'nun 11 kişilik yönetim kurulundan 8'i dün istifa etmişti. Bugünkü istifalarla birlikte bu sayı 10'a yükseldi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci, görevini bıraktığını duyurmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı MelihGökçek'in oğlu Osman Gökçek ATO Başkanlığına adaylığını açıkladı. Osman Gökçek halihazırda ATO Meclis üyesi olarak görev yapmaktaydı.