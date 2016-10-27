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70 bin geliyor

70 bin sosyal konut geliyor
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "Sosyal konut sayısında ciddi manada hedefimizi aşmış durumdayız. 60 bin konut hedeflemiştik, bu yılı 64 bin konut üretimiyle çıkmış olacağız. Bu, Türkiye'de üretilen toplam konut sayısının yüzde 10'u demektir. Bahsettiğim konutların tamamı alt ve orta gelir grubuna hitap eden lardır" dedi. Bu yıl gibi 2017'de de çalışmalarını titizlikle sürdüreceklerini vurgulayan Ergün Turan, şunları kaydetti: "Hedefimiz inşallah yine beklentiyi aşmak ve yeni yılda 70 bin konut üretmek. Bizim yaptığımız iş hacminin içindeki konut üretimi yüzde 45, işimizin diğer yüzde 55'i ise milletin ihtiyacı olan kamu binalarıdır. Bunların içinde 19 stadyum, 72 bin öğrenci kapasiteli yurt, 22 üniversitenin kampüs inşaatları ve bin 50 okul da var."
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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