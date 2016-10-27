70 bin sosyal konut geliyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi(TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "Sosyalkonut sayısında ciddi manada hedefimizi aşmışdurumdayız. 60 bin konut hedeflemiştik, buyılı 64 bin konut üretimiyle çıkmış olacağız.Bu, Türkiye'de üretilen toplam konut sayısınınyüzde 10'u demektir. Bahsettiğim konutlarıntamamı alt ve orta gelir grubuna hitap edensosyal konutlardır" dedi. Bu yıl gibi 2017'dede çalışmalarını titizlikle sürdüreceklerinivurgulayan Ergün Turan, şunları kaydetti:"Hedefimiz inşallah yine beklentiyi aşmakve yeni yılda 70 bin konut üretmek. Bizimyaptığımız iş hacminin içindeki konut üretimiyüzde 45, işimizin diğer yüzde 55'i ise milletinihtiyacı olan kamu binalarıdır. Bunlarıniçinde 19 stadyum, 72 bin öğrenci kapasiteliyurt, 22 üniversitenin kampüs inşaatları ve bin50 okul da var."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.