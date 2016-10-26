Zorlu Center’a 3 dalda ödül

Zorlu Center, prestijli pazarlama ve iletişim ödül programlarından MarComAwards'tan 3 dalda Platin ödül kazandı. Raffles Arcade'ın özel pazarlama ve iletişim çalışmaları, Marka Yönetimi ve İtibari, Halkla İlişkiler Programı ve Yılın En İyi Halka İlişkiler Kampanyası-Kurumlararası kategorilerinde 3 ödüle layık görüldü. Zorlu Center, açıldığı günden bugüne kadar kazandığı ödül sayısını 46'dan 49'açıkartmış oldu.
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