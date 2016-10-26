Yapılandırma uzatıldı

Vergi, prim, trafik cezası, su, öğrenim kredisi gibi borçlara yönelik getirilen yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Yapılandırmanın 31 Ekim'de sona erecek başvuru süresi uzatıldı. Başvurular 25 Kasım'a kadar yapılacak. Süre uzatımı kararını Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. Yıldırım, 31 Ekim'de sona ereceği açıklanan yeniden yapılandırmaya ilişkin başvuruların 25 Kasım'a kadar uzatıldığını söyledi. Bu arada, vergi borcu yapılandırmasında rekor başvuru geldi. Toplam 4.6 milyon mükellef, 40.5 milyar liralık borcunu yapılandırmak için başvurdu. Maliye Bakanlığı, bu kapsamda 1.2 milyar liralık tahsilat yaptı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Başvurular ayın sonuna kadar devam ediyor. Bu tutar çok daha yukarılara gidecek" dedi. Esnaftan da dün süre uzatımı çağrısı gelmişti. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yeniden yapılandırmada başvuru süresinin uzatılmasını talep etmişti. Çağrı karşılık bulmuş oldu.