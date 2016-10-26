Kimliksiz bina kalmayacak

İlki İstanbul'da Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen 'KentselDönüşüm ve Akıllı ŞehirlerKurultayı'nın ikincisi dün Bursa'da düzenlendi. 400kişinin katıldığı kurultayda; inşaat sektörünün dev oyuncuları, yerel yöneticiler ve finans sektörünün temsilcileri buluştu. Sabah Gazetesi'nin ev sahipliğinde yapılan kurultayın açılış konuşmasını yapan Sabah Ekonomi Müdürü Dr.Şeref Oğuz, "Bursa'nın bin yıldan daha eski tarihi var. Şehri bir sonraki yüzyıla hazırlamak için dönüşüm son derece hayati" dedi. Türkiye'de şehircilik anlamında en büyük sorunun sağlıksız yapı stoğu ve kimliksiz binalar olduğunun altını çizen Çevre ve Şehircilik BakanıMehmet Özhaseki ise sağlıksız yapı stoğunu dönüştürmek için hükümet olarak ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
'YUVA YAPIYORUZ'
Bir şehre bakıldığında orada yaşayan insanların örf ve adetleri, yaşam tarzları ve dini inançlarının anlaşıldığını söyleyen BakanÖzhaseki, "Bizim şehirlerimizde arabesk bir yapılaşma mevcut. Dönüşüm hamlesiyle kentlerimize kimlik kazandıracağız" dedi. Özhaseki, ev yıkan değil, yuva yapan bir dönüşüm anlayışında olduklarını belirtti.
TOKİ'DEN ÜRETİM REKORU TOKİ Başkanı M. ErgünTuran, TOKİ'nin kurulduğu1984'ten 2003'e kadartoplam üretim faaliyetinin43 bin konut olduğunu, son13 yılda ise üretimlerinin750 bine çıktığını belirterek,"15 Temmuz hain darbegirişimine rağmen 64 binsosyal konut üretimiyle2016 rekor yılı olacak" dedi.
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