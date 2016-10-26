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Kimliksiz bina kalmayacak

Kentsel Dönüşüm Kurultayı’nda konuşan Çevre Bakanı Özhaseki, dönüşüm hamlesiyle kentlere kimlik kazandıracaklarını belirtti...

Kimliksiz bina kalmayacak
İlki İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen 'Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'nın ikincisi dün Bursa'da düzenlendi. 400 kişinin katıldığı kurultayda; inşaat sektörünün dev oyuncuları, yerel yöneticiler ve finans sektörünün temsilcileri buluştu. Sabah Gazetesi'nin ev sahipliğinde yapılan kurultayın açılış konuşmasını yapan Sabah Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz, "'nın bin yıldan daha eski tarihi var. Şehri bir sonraki yüzyıla hazırlamak için dönüşüm son derece hayati" dedi. Türkiye'de şehircilik anlamında en büyük sorunun sağlıksız yapı stoğu ve kimliksiz binalar olduğunun altını çizen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise sağlıksız yapı stoğunu dönüştürmek için hükümet olarak ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

'YUVA YAPIYORUZ'
Bir şehre bakıldığında orada yaşayan insanların örf ve adetleri, yaşam tarzları ve dini inançlarının anlaşıldığını söyleyen Bakan Özhaseki, "Bizim şehirlerimizde arabesk bir yapılaşma mevcut. Dönüşüm hamlesiyle kentlerimize kimlik kazandıracağız" dedi. Özhaseki, ev yıkan değil, yuva yapan bir dönüşüm anlayışında olduklarını belirtti.

TOKİ'DEN ÜRETİM REKORU
TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, 'nin kurulduğu 1984'ten 2003'e kadar toplam üretim faaliyetinin 43 bin konut olduğunu, son 13 yılda ise üretimlerinin 750 bine çıktığını belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen 64 bin sosyal konut üretimiyle 2016 rekor yılı olacak" dedi.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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