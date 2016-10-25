Vergi yapılandırmada başvuru süresi uzatıldı

Vergi borcunda milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmauygulamasında başvuru süresi uzatıldı. 31 Ekim'de biten başvuru süresinde yeni tarih 25 Kasım olarak açıklandı.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi borçları, SGK ve belediyelere borçlar düzenleme kapsamında yer alıyor.

HANGİ DÖNEMDEKİ BORÇLAR?

30 Haziran 2016 ve önceki dönemlerini kapsıyor. Temmuz ve sonrasındakiborçlar bu yasa kapsamında yer almayacak.

BORCUN NE KADARI SİLİNECEK?

İdari para cezalarında gecikme cezalarının yanı sıra borç asıllarının da yüzde 50'si silinecek. Yani 100 lira idari para cezası, 40 lira da bunun gecikme cezası olan bir borçlu bu tutarı öderken borç aslını 50 lira olarak, 40 lira gecikme cezasını da 50 lira borç aslına uygulanacak enflasyona göre güncellenecek tutarla birlikte ödeyecek.

TAMAMEN SİLİNEN BORÇLAR VAR MI?

Vergi dairesine borcun tutarı 50 lira ve altındaysa bu tamamen silinecek. Vatandaş bu borcu ödemekten kurtulacak.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Vatandaş borçlarını peşin ve taksitli olmak üzere iki yöntemle ödeyebilecek. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler borçla ilgili kurumlara başvurabilecek.

KAÇ TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK?

Borçlar peşin ödemenin yanı sıra iki aylık dönemler halinde ödenebilecek. 6 taksit (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay), 18 taksit 36 ay vade ile ödeme yapılabilecek.

TAKSİTLER ÖDENMEZSE NE OLACAK?

Borçların bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecek.

İLK ÖDEME NE ZAMAN?

İlk taksit ödemesi kasım ayında başlayacak. Sosyal güvenlik primlerinde ilk taksit aralık ayında başlayacak.

NE ZAMANA KADAR BAŞVURU YAPILACAK?

Borcunu peşin ya da taksitli ödemek isteyenler, 25 Kasım 2016 tarihine kadar başvurabilecek.

NE KADAR KİŞİ YARARLANACAK?

Borcu olan 6,3 milyon kişi bu kanun hükümlerinden yararlanacak. Yapılandırılacak borç miktarı 90 milyar TL.