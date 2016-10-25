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’ten kelepir !

Kanlıca’da 2 sini satışa çıkartan , her biri için de 2.5 milyon lira değer biçti. Boğaz manzaralı daireler, 2 yıl önce ilk ihaleye çıktığında 2.8 milyona talip aramıştı

RTÜK’ten kelepir daire!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Beykoz Kanlıca'da Boğaz manzaralı 2 sini satışa çıkardı. İddialara göre; Kartal Yuvası Apartmanı'ndaki dairelerin toplam bedeli 4 milyon 984 bin TL olarak belirlendi. Bahçeli 4 katlı apartmandaki 2 adet dairenin brüt metrekarelerinin 178'er metrekare olduğu açıklandı. , ilk olarak 2014 yılında ihale edilen dairelerin her biri için 2 milyon 800 bin lira istemişti. 2 yıl aradan sonra RTÜK, daire başına 308 bin lira indirim yaparak, 2 milyon 492 bin liradan tekrar ihaleye çıkacak. Kapalı teklif usulüyle satışa çıkarılan dairelerin her biri brüt 178 metrekare büyüklüğünde. 3+1 ve 4+1 özelliğine sahip daireler için ihale, 16 Kasım'da Ankara'da RTÜK merkez hizmet binasında yapılacak.

YENİDEN İHALEYE ÇIKILDI
RTÜK Üyesi Süleyman Demirkan, söz konusu dairelerin Zahit Akman'ın başkanlığı döneminde alındığını ve RTÜK üyelerinin kullanımına sunulduğunu belirtti. Demirkan, "Ancak bu konutlar sosyal tesis değil, lojman değil. Ne olduğu belirsizdi. Burası 4 katlı bir apartmandı ve RTÜK apartman yöneticiliği bile yapmak zorunda kalmıştı. Biz de Davut Dursun'un başkanlığı döneminde kurul kararıyla satılmasına karar vermiştik ama Başkan'ın itirazıyla ihale iptal edilmişti. Şimdi yeniden ihaleye çıkıldı" dedi.
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