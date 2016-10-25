RTÜK’ten kelepir daire!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK), İstanbul Beykoz Kanlıca'daBoğaz manzaralı 2 dairesini satışa çıkardı.İddialara göre; Kartal Yuvası Apartmanı'ndakidairelerin toplam bedeli 4 milyon 984 bin TLolarak belirlendi. Bahçeli 4 katlı apartmandaki2 adet dairenin brüt metrekarelerinin 178'ermetrekare olduğu açıklandı. RTÜK, ilk olarak2014 yılında ihale edilen dairelerin her biri için 2milyon 800 bin lira istemişti. 2 yıl aradan sonraRTÜK, daire başına 308 bin lira indirim yaparak,2 milyon 492 bin liradan tekrar ihaleye çıkacak.Kapalı teklif usulüyle satışa çıkarılan dairelerinher biri brüt 178 metrekare büyüklüğünde.3+1 ve 4+1 özelliğine sahip daireler için ihale,16 Kasım'da Ankara'da RTÜK merkez hizmetbinasında yapılacak.
YENİDEN İHALEYE ÇIKILDI RTÜK Üyesi Süleyman Demirkan, söz konusu dairelerin Zahit Akman'ın başkanlığı döneminde alındığını ve RTÜK üyelerinin kullanımına sunulduğunu belirtti. Demirkan, "Ancak bu konutlar sosyal tesis değil, lojman değil. Ne olduğu belirsizdi. Burası 4 katlı bir apartmandı ve RTÜK apartman yöneticiliği bile yapmak zorunda kalmıştı. Biz de Davut Dursun'un başkanlığı döneminde kurul kararıyla satılmasına karar vermiştik ama Başkan'ın itirazıyla ihale iptal edilmişti. Şimdi yeniden ihaleye çıkıldı" dedi.
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