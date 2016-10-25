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Özel zam:% 9

Özel zam:% 9
Korn Ferry Hay Group, '2016 Ücret ve Yan Haklar Araştırmaları' raporunu hazırladı. Rapora göre; Türkiye'de 2017 yılında yapılması beklenen zam oranları da belli oldu. Araştırmaya göre, in 2017'de maaşlarda ortalama yüzde 9 zam yapması bekleniyor. Gelecek yıl en yüksek yüzde 12.2 ile çağrı merkezleri sektöründe yapılacak. En düşük zam oranı uygulayacak sektör ise yüzde 7.8 ile yatırım ve finansal kiralama sektörü olacak. Asgari ücretle çalışanların yoğun bulunduğu çağrı merkezlerinin en çok maaş zammı yapılacak sektör olması, asgari ücret artışının Türkiye ücret piyasalarında önemli bir etkisinin olduğunu gösterdi. Araştırma ayrıca, şirketlerin yetenekli çalışanların elde edilmesi ve elde tutulması yönünde planlamalar yaptığını da ortaya koydu.
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