Özel zam:% 9

Korn Ferry Hay Group, '2016 Ücretve Yan Haklar Araştırmaları' raporunuhazırladı. Rapora göre; Türkiye'de 2017yılında yapılması beklenen zam oranları dabelli oldu. Araştırmaya göre, özel şirketlerin2017'de maaşlarda ortalama yüzde 9 zamyapması bekleniyor. Gelecek yıl en yüksekmaaş zammıyüzde 12.2 ile çağrı merkezlerisektöründe yapılacak. En düşük zam oranıuygulayacak sektör ise yüzde 7.8 ile yatırımve finansal kiralama sektörü olacak. Asgariücretle çalışanların yoğun bulunduğu çağrımerkezlerinin en çok maaş zammı yapılacaksektör olması, asgari ücret artışının Türkiyeücret piyasalarında önemli bir etkisininolduğunu gösterdi. Araştırma ayrıca, şirketlerinyetenekli çalışanların elde edilmesi ve eldetutulması yönünde planlamalar yaptığını daortaya koydu.
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