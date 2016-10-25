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Faizler indi, konut alımı arttı

Faizler indi, konut alımı arttı
Faizlerin inmesi konutta bayram havası yarattı. Bir önceki ay yılık bazda yüzde 2 artan , Eylül'de fırladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.8 oranında artarak 108 bin 918 adet olarak gerçekleşti.
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